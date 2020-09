Paolo Conticini | Ballando 26 settembre 2020 video e gallery

(Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 26, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore e conduttoree dalla ballerina Veera Kinnunen, volto noto del programma. La coppia ha ballato un Tango sulle note della canzone La favola mia di Renato Zero.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Forse il tango alla seconda puntata era troppo difficile per, seppure lui sia sicuramente portato per il ballo, ...

Paolo Conticini e Veera Kinnunen formano la sesta coppia, in ordine di uscita, di Ballando con le Stelle 2020. Anche per l’attore c’è stato il rischio di non esibirsi per via dei continui controlli pe ...Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come ...