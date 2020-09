Ora è ufficiale: Luca Pellegrini in prestito al Genoa. Nostra esclusiva in porto (Di sabato 26 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato, ora è finalmente ufficiale: Luca Pellegrini lascia la Juventus e approda al Genoa, dove giocherà per una stagione in prestito. Il terzino classe ’99 vestirà dunque i colori rossoblu, dopo la scorsa stagione in forza al Cagliari. Questo il comunicato della Juve: “Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. E’ ufficiale infatti l’accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021”. ufficiale Luca Pellegrini in prestito al @GenoaCFC ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato, ora è finalmentelascia la Juventus e approda al, dove giocherà per una stagione in. Il terzino classe ’99 vestirà dunque i colori rossoblu, dopo la scorsa stagione in forza al Cagliari. Questo il comunicato della Juve: “disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del. E’infatti l’accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021”.inal @CFC ...

team_world : Intenso, sincero ed emozionante. Come il testo, come la melodia, come Zayn. Il video ufficiale di #Better è ora d… - team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE l'arrivo di Pellegrini dalla Juve: Ora è ufficiale, Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del...… - mikelelomb : @ilciccio67 Penso che ora sia ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: Pescara, ecco Asencio alfredopedulla.com "Trump ha scelto", Amy Coney verso la Corte Suprema

Trump alzerà ufficialmente il velo sulla sua scelta oggi alla Casa Bianca mentre piovono conferme sul fatto che sarà Barrett (a meno di sorprese dell'ultimo minuto). Lo scorso giugno Barrett si è schi ...

Genoa, ufficiale Luca Pellegrini. E Ankersen passa al Copenaghen

Prima l’arrivo a Genova per le visite, poi il primo allenamento coi compagni. Ora è arrivata l’ufficialità: Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del Genoa: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito – s ...

Trump alzerà ufficialmente il velo sulla sua scelta oggi alla Casa Bianca mentre piovono conferme sul fatto che sarà Barrett (a meno di sorprese dell'ultimo minuto). Lo scorso giugno Barrett si è schi ...Prima l’arrivo a Genova per le visite, poi il primo allenamento coi compagni. Ora è arrivata l’ufficialità: Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del Genoa: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito – s ...