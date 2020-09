Non basta Ribery. L’Inter di Conte batte in rimonta la Fiorentina: 4-3 (Di sabato 26 settembre 2020) Quando vede San Siro, Ribery si illumina di calcio. Franck regala sprazzi di perfezione a San Siro, prende per mano la Fiorentina e la porta quasi a vincere a Milano. Ma non basta. La Fiorentina stava vincendo 3-2 all’89esimo. E all’80esimo Vlahovic si è divorato un gol lui e la porta. Ha poi perso 4-3 L’Inter non si è mai arresa. Conte ha potuto contare sul solito strepitoso Lukaku che ha realizzato il gol del 3-3 all’89esimo. Poi, è arrivato il gol di D’Ambrosio. L’Inter nella ripresa ha fatto entrare Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan, Sanchez. Nomi importanti. Le cinque sostituzioni di fatto decretano che si gioca un altro sport, a tutto vantaggio dei più ricchi (Napoli compreso). I viola di Iachini si candidano ad essere una delle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Quando vede San Siro,si illumina di calcio. Franck regala sprazzi di perfezione a San Siro, prende per mano lae la porta quasi a vincere a Milano. Ma non. Lastava vincendo 3-2 all’89esimo. E all’80esimo Vlahovic si è divorato un gol lui e la porta. Ha poi perso 4-3 L’Inter non si è mai arresa.ha potuto contare sul solito strepitoso Lukaku che ha realizzato il gol del 3-3 all’89esimo. Poi, è arrivato il gol di D’Ambrosio. L’Inter nella ripresa ha fatto entrare Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan, Sanchez. Nomi importanti. Le cinque sostituzioni di fatto decretano che si gioca un altro sport, a tutto vantaggio dei più ricchi (Napoli compreso). I viola di Iachini si candidano ad essere una delle ...

Mov5Stelle : È il momento di dire basta. “Non dobbiamo abituarci a questa violenza verbale” dice la capogruppo della Commission… - matteosalvinimi : ?? Sbarco della Alan Kurdi a Olbia in Sardegna. Pieno sostegno a cittadini e consiglieri regionali sardi che stanno… - frankgabbani : Non c’è filtro, Non c’è trucco, Non c’è inganno... È solo la magia della natura...basta avere voglia di cercarla!?? - GMatch46 : @TH1NKorDIE @trics82 @MaxRaf3 @lauraboldrini UNO NON BASTA - RobertoGranai : @CristinaShonny @ToniaAntonella Si vero ma non solo in casa anche fuori in garage ho avuto da fare sia stamani che… -