L’Italia andrà in missione sulla Luna: siglata l’intesa con la Nasa (Di sabato 26 settembre 2020) “L’intesa con gli USA ci darà la possibilità di partecipare alla missione Artemis sulla Luna”, annuncia Il Sottosegretario Fraccaro L’Italia è il primo Paese europeo a siglare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull’esplorazione Lunare. Il nostro paese prenderà parte al programma Artemis, il cui obiettivo è riportare l’uomo sulla Luna per il 2024. A precisarlo è il documento sottoscritto dall’amministratore della Nasa Jim Bridenstine e da Riccardo Fraccaro, sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega alle politiche aerospaziale. Le dichiarazioni Fraccaro ha annunciato: “La dichiarazione di intenti che firmiamo è il riconoscimento delle ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) “L’intesa con gli USA ci darà la possibilità di partecipare allaArtemis”, annuncia Il Sottosegretario Fraccaro L’Italia è il primo Paese europeo a siglare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull’esplorazionere. Il nostro paese prenderà parte al programma Artemis, il cui obiettivo è riportare l’uomoper il 2024. A precisarlo è il documento sottoscritto dall’amministratore dellaJim Bridenstine e da Riccardo Fraccaro, sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega alle politiche aerospaziale. Le dichiarazioni Fraccaro ha annunciato: “La dichiarazione di intenti che firmiamo è il riconoscimento delle ...

XFactor_Italia : Quando l'oroscopo ti dice che andrà male anche oggi #XF2020 @MarroneEmma - fanpage : L’Italia andrà sulla Luna per la prima volta: accordo storico con la NASA - carlamartamari : RT @fanpage: L’Italia andrà sulla Luna per la prima volta: accordo storico con la NASA - paspro2 : L’ITALIA andrà UFFICIALMENTE sulla LUNA nel 2024 - irritatrix : RT @ClaudioDeglinn2: L'italia sarà un bagno di sangue..perché di soggetti come questo in Italia ne girano tanti.. Il governo e il PD.. vogl… -