Le provocazioni di Valentina Nappi | Stupri? Se le donne la dessero di più ce ne sarebbero meno

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 settembre 2020) Francesca Galici A La zanzara,spazia dalla famiglia (si è appena sposata) alla libertà sessuale come strumento contro le violenze e gli, una delle sexy star del mondo del porno, si è sposata. Lo ha annunciato lei stessa in diretta radiofonica con La zanzara, il programma di Radio24. Laha sempre avuto poche remore a esprimere il suo pensiero, anche quando politicamente scorretto, ma ammette di avere una concezione di famiglia convenzionale: "Io sono per la famiglia e per il valore della famiglia, ma non quella tradizionale che rinnega un figlio gay o come quella di Napoli dove un fratello insegue una sorella per ammazzarla. Quella tradizionale è così, ci sono i muri di genere così ...