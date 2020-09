Imma Battaglia, messaggio in codice a Garko | La moglie di Eva Grimaldi emblematica (Di sabato 26 settembre 2020) Imma Battaglia non è rimasta completamente estranea alla faccenda che ieri ha visto Gabriel Garko protagonista. Ricapitolando, il ben concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo segreto. In presenza dell’ex fidanzata Adua Del Vesco, Gabriel ha confessato che ci sono delle cose che non ha mai detto, lasciando intendere che si tratti della … L'articolo Imma Battaglia, messaggio in codice a Garko La moglie di Eva Grimaldi emblematica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020)non è rimasta completamente estranea alla faccenda che ieri ha visto Gabrielprotagonista. Ricapitolando, il ben concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo segreto. In presenza dell’ex fidanzata Adua Del Vesco, Gabriel ha confessato che ci sono delle cose che non ha mai detto, lasciando intendere che si tratti della … L'articoloinLadi Evaproviene da www.meteoweek.com.

FloraPiachica : RT @fraversion: ma pare una puntata di Tale e Quale Show con Gabriel Garko truccato da Imma Battaglia. #gfvip - Bleyes___ : RT @gnustefani: Gabriel Garko... Diceva che stava con Eva Grimaldi, che sta ckn Imma Battaglia in realtà, poi con Manuela Arcuri... Che poi… - RyanDreew13 : RT @gnustefani: Gabriel Garko... Diceva che stava con Eva Grimaldi, che sta ckn Imma Battaglia in realtà, poi con Manuela Arcuri... Che poi… - gnustefani : Gabriel Garko... Diceva che stava con Eva Grimaldi, che sta ckn Imma Battaglia in realtà, poi con Manuela Arcuri...… - coldflower18 : RT @yleniaindenial: Gabriel Garko pare che abbia usato l'app del mashup delle celebrity dove ha unito Imma Battaglia e Enrico Papi. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Battaglia Polemica per le dichiarazioni di Imma Battaglia su Ciro e la transizione su Rai1 NEG Zone imma battaglia pino pellegrino eva grimaldi

Garko al Grande Fratello Vip: “Stasera la verità”, interviene Gabriele Rossi

Puntata da non perdere quella del Grande Fratello Vip di stasera venerdì 25 settembre 2020. Grande ospite della serata sarà l’attore Gabriel Garko. Il 48enne incontrerà l’ex fidanzata Adua Del Vesco e ...

