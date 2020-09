I frati di Assisi per i migranti, coperte termiche sulle porte della Basilica (Di sabato 26 settembre 2020) In occasione della giornata mondiale del migrante verranno installate, sulle porte della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, oltre 20 metri di coperte termiche Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) In occasionegiornata mondiale del migrante verranno installate,Superiore di San Francesco d', oltre 20 metri di

francescoassisi : In occasione dei 35 anni dall'omicidio camorristico del giornalista #GiancarloSiani avvenuto il 23 settembre del 19… - FirenzePost : I frati di Assisi per i migranti, coperte termiche sulle porte della Basilica - micheled2869 : RT @francescoassisi: In occasione dei 35 anni dall'omicidio camorristico del giornalista #GiancarloSiani avvenuto il 23 settembre del 1985,… - Profilo3Marco : RT @francescoassisi: In occasione dei 35 anni dall'omicidio camorristico del giornalista #GiancarloSiani avvenuto il 23 settembre del 1985,… - StefanoSocial : RT @francescoassisi: In occasione dei 35 anni dall'omicidio camorristico del giornalista #GiancarloSiani avvenuto il 23 settembre del 1985,… -