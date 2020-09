Grande Fratello Vip 5 Gabriel Garko e il coming out in diretta nella casa (Video) (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 Gabriel Garko nella casa parla con Adua, spiega il suo coming out, porta alla luce il mondo dei finti fidanzamenti per pubblicità e lascia il segno (Video) La presenza di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip 5, annunciata dallo stesso attore con un post ieri pomeriggio, ha mantenuto le promesse, rappresentando in apertura di puntata un momento significativo per il programma e per la tv in generale. Gabriel Garko arriva in quanto ex fidanzato di Adua che durante la settimana, con alcune sue chiacchierate con Massimiliano, altro suo ex, ha fatto molto discutere fuori dalla ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)Vip 5parla con Adua, spiega il suoout, porta alla luce il mondo dei finti fidanzamenti per pubblicità e lascia il segno () La presenza didelVip 5, annunciata dallo stesso attore con un post ieri pomeriggio, ha mantenuto le promesse, rappresentando in apertura di puntata un momento significativo per il programma e per la tv in generale.arriva in quanto ex fidanzato di Adua che durante la settimana, con alcune sue chiacchierate con Massimiliano, altro suo ex, ha fatto molto discutere fuori dalla ...

