Europei Under 20 | l' Italia parte con un 3-0 al Belgio

Si ferma ai quarti di finale la corsa della coppia azzurra che cede due per 2-0 (24-22, 21-18) ai polacchi Kruk/Miszczuk IZMIR (TURCHIA)- Si ferma ai quarti di finale il cammino di Tobia Marchetto e G ...

BRNO (REPUBBLICA CECA)-Comincia con una vittoria netta e convincente, 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) contro il Belgio, il cammino della Nazionale Under 20 Maschile nei Campionati Europei di categoria inizi ...

