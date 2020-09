Dove non c’è amore, bisogna passare oltre (Di sabato 26 settembre 2020) La complessità delle relazioni sentimentali è qualcosa che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle sin dall’adolescenza. Dal primo amore, quello che non si scorda mai, a quei rapporti disastrosi che ci siamo lasciate alle spalle fino a quella consapevolezza che il lieto fine, e la perfezione, appartengono solo ai film. Una visione questa, sicuramente cinica e razionale di quello che è il sentimento più forte e puro al mondo, lo stesso che non si può comandare. Eppure quella maggiore consapevolezza dei rapporti, e di come viverli, è necessaria per il nostro benessere e la salvaguardia del nostro cuore. Perché se è vero che l’amore a volte è illogico e irrazionale, è altrettanto vero che è nostro compito proteggere il cuore affinché non venga maltrattato di ... Leggi su dilei (Di sabato 26 settembre 2020) La complessità delle relazioni sentimentali è qualcosa che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle sin dall’adolescenza. Dal primo, quello che non si scorda mai, a quei rapporti disastrosi che ci siamo lasciate alle spalle fino a quella consapevolezza che il lieto fine, e la perfezione, appartengono solo ai film. Una visione questa, sicuramente cinica e razionale di quello che è il sentimento più forte e puro al mondo, lo stesso che non si può comandare. Eppure quella maggiore consapevolezza dei rapporti, e di come viverli, è necessaria per il nostro benessere e la salvaguardia del nostro cuore. Perché se è vero che l’a volte è illogico e irrazionale, è altrettanto vero che è nostro compito proteggere il cuore affinché non venga maltrattato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove non Crozza diventa Di Battista: "Abbiamo perso pure dove non si votava" Adnkronos Renault anticipa: “Vedrete Alonso in macchina già quest’anno”

La Renault sta preparando un programma di test per Fernando Alonso in vista del suo ritorno in Formula 1 fissato per la prossima stagione Non occorrerà aspettare il 2021 per vedere Fernando Alonso al ...

Offerta Sky DAZN: tutto quello che c’è da sapere

Se sei un appassionato di sport, l'offerta Sky DAZN è sicuramente interessante. Per usufruirne devi avere un abbonamento via satellite con KSY Q, My Sky o Sky HD. L’abbonamento ti consente di accedere ...

