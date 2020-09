“Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e non disunirci per ripartire”, esorta Conte (Di sabato 26 settembre 2020) L’occasione era data dall’evento organizzato a Bologna dall’Osservatorio ‘Riparte l’Italia‘ e, mano a farlo apposta, intitolato ‘Insieme per ricostruire – Proposte oltre l’emergenza’. Qui Conte ha quindi trovato l’atmosfera migliore per indirizzare agli italiani il suo messaggio di positività: ”Possiamo vincere la sfida della ripartenza”, ha infatti esordito il premier Conte, aggiungendo che “L’Italia riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali, l’anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole ma – ha tenuto ad avvertire – su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può acContentarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) L’occasione era data dall’evento organizzato a Bologna dall’Osservatorio ‘Riparte l’Italia‘ e, mano a farlo apposta, intitolato ‘Insieme per ricostruire – Proposte oltre l’emergenza’. Quiha quindi trovato l’atmosfera migliore per indirizzare agli italiani il suo messaggio di positività: ”Possiamo vincere la sfida della ripartenza”, ha infatti esordito il premier, aggiungendo che “L’Italia riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali, l’anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole ma – ha tenuto ad avvertire – su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può acntarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo ...

