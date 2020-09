Conte ‘boccia’ Salvini, ‘Quota 100 non sarà rinnovata’ (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte al Festival dell’Economia 2020 annuncia che Quota 100 non sarà rinnovata. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto al Festival dell’Economia 2020. Nel corso del suo intervento e rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier ha fatto il punto sul Recovery fund, sulla ripresa e sul nuovo piano europeo per la gestione dei migranti, tema caldo dopo che la Commissione Ue ha presentato la sua proposta. Di seguito il video dell’intervento di Conte al Festival dell’Economia 2020 Non’è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100 “Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di quota 100”, ha dichiarato il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier Giuseppeal Festival dell’Economia 2020 annuncia che Quota 100 non sarà rinnovata. Il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenuto al Festival dell’Economia 2020. Nel corso del suo intervento e rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier ha fatto il punto sul Recovery fund, sulla ripresa e sul nuovo piano europeo per la gestione dei migranti, tema caldo dopo che la Commissione Ue ha presentato la sua proposta. Di seguito il video dell’intervento dial Festival dell’Economia 2020 Non’è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100 “Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di quota 100”, ha dichiarato il ...

