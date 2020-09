Como | derubato del cellulare ai giardini

Ultime Notizie dalla rete : Como derubato

IL GIORNO

Ha rubato il telefono cellulare a un trentenne, che giovedì pomeriggio era ai giardini a lago. Alcuni militari dell’Esercito italiano e una pattuglia della polizia locale hanno raccolto la segnalazion ...La truffa dell’acqua inquinata ha colpito ancora. “Vittima” dell’ignobile raggiro un pensionato di 82 anni residente in via Monte Zuccolo, derubato di soldi e preziosi, comprese le fedi nuziali. In az ...