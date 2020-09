Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio torna su Rai 3 e riparte domenica 27 settembre, gli ospiti (Di sabato 26 settembre 2020) Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio domenica 27 settembre gli ospiti su Rai 3 a partire dalle 20:00, torna il Tavolo in seconda serata. Roberto Saviano ed Enrico Brignano le novità del cast fisso. Gli autori di Jerusalema e Anthony Fauci gli ospiti della puntata Fabio Fazio riporta a casa Che Tempo Che Fa e dopo aver girato su Rai 1 e Rai 2, torna su Rai 3 da domenica 27 settembre a partire dalle 20:00 con la sua squadra di sempre a partire da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e poi il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Due novità del cast fisso della trasmissione sono la comicità di Enrico Brignano e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020) CheChe Fa con27glisu Rai 3 a partire dalle 20:00,il Tavolo in seconda serata. Roberto Saviano ed Enrico Brignano le novità del cast fisso. Gli autori di Jerusalema e Anthony Fauci glidella puntatariporta a casa CheChe Fa e dopo aver girato su Rai 1 e Rai 2,su Rai 3 da27a partire dalle 20:00 con la sua squadra di sempre a partire da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e poi il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Due novità del cast fisso della trasmissione sono la comicità di Enrico Brignano e ...

