Biasci (Fimp) su Tamponi per La Scuola: Bisogna Eseguirli Rapidamente (Di sabato 26 settembre 2020) Il presidente del sindacato dei pediatri (Fimp), Paolo Biasci, si esprime in merito ai Tamponi per la riammissione a Scuola. "Purtroppo, al contrario di quanto promesso in estate, il territorio non è stato rinforzato. Bisogna sveltire il percorso dei Tamponi, Eseguirli Rapidamente e Rapidamente refertarli. Invece,ovunque ci sono famiglie che si lamentano perché aspettano il …

