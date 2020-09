Barbara Bouchet: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla mitica attrice Barbara Bouchet e dal noto ballerino Stefano Oradei. La coppia ha ballato uno Slowfox sulle note della celebre New York New York. Barbara Bouchet: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Per noi è parsa piuttosto brava anche questa sera, ma Smith e Mariotto l’hanno punita con voti molto bassi. Il voto totale della coppia è stato di soli 23 punti. A ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 26, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dalla mitica attricee dal noto ballerino Stefano Oradei. La coppia ha ballato uno Slowfox sulle note della celebre New York New York.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Per noi è parsa piuttosto brava anche questa sera, ma Smith e Mariotto l’hanno punita con voti molto bassi. Il voto totale della coppia è stato di soli 23 punti. A ...

kagomechan89 : RT @nouv84: Io voglio arrivare a 77 anni con la classe di Barbara Bouchet #BallandoConLeStelle - arual812 : RT @lorenzog31: Barbara Bouchet una signora con la s maiuscola è molto elegante #BallandoConLeStelle - giulioperugi : Pero poiché in settimana e morta Juliette Greco per Barbara Bouchet era più indicata la vie en rose.Ricordando Jule… - gigi52335676 : #BallandoConLeStelle Occhio che se arriva il figlio di Barbara Bouchet vi ribalta il risultato in un amen - giampiero661MJ : RT @nouv84: Io voglio arrivare a 77 anni con la classe di Barbara Bouchet #BallandoConLeStelle -