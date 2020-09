Ballando con le Stelle 2020 seconda puntata | eliminati Barbara Bouchet e Stefano Oradei | la classifica completa

Leggi su gossipetv

(Di domenica 27 settembre 2020)sono glidelladicon le. L’attrice e il ballerino, ex fidanzato di Veera Kinnunen, sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione – e dal voto social (quest’anno Milly Carlucci ha eliminato il televoto). Lae … L'articolo proviene da Gossip e Tv.