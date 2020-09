A ‘Tale e Quale show’, Pago torna a parlare di Serena e comunica la sua decisione (Di sabato 26 settembre 2020) Ora che Pago è sotto il riflettori per via della sua partecipazione al programma di Carlo Conti ‘Tale e Quale show’, tra i fan è tornata ad esserci molta curiosità in merito alla sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. Tuttavia, quando è stato chiesto al diretto interessato quali fossero gli attuali rapporti con la ex dopo anni di relazione tormentata, una riappacificazione al GF Vip e una fine decisamente burrascosa, il cantante ha spiegato di aver preso una decisione ben precisa. “Serena Enardu? Sono cose di cui non parlo più” ha spiegato Pago, secco. “Ho finito di mettere in piazza la mia vita privata, adesso è arrivato il momento di parlare della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 settembre 2020) Ora cheè sotto il riflettori per via della sua partecipazione al programma di Carlo Conti ‘Tale eshow’, tra i fan èta ad esserci molta curiosità in merito alla sua relazione con l’ex tronista di Uomini e DonneEnardu. Tuttavia, quando è stato chiesto al diretto interessato quali fossero gli attuali rapporti con la ex dopo anni di relazione tormentata, una riappacificazione al GF Vip e una fine decisamente burrascosa, il cantante ha spiegato di aver preso unaben precisa. “Enardu? Sono cose di cui non parlo più” ha spiegato, secco. “Ho finito di mettere in piazza la mia vita privata, adesso è arrivato il momento didella ...

TETEP0UT : vedendo tale e quale mamma: ma questa poverina non le possono far fare levante non ha la fisicità, é piccola e form… - UTontU : @Giovanni_Caf Ma cosa dite si chiama tale e quale show. Devono essere il più uguale possibile. Bah - ogiva1 : @AlwaysbusyPaolo @MassimoMalvest1 Tale è quale. - gioosw : Ah ma stasera fa arrivano i prof???? Non so se lo vedo, ancora devo vedere la puntata di tale e quale (cioè gli interventi di Lino) - De51Fra : @gustinicchi Fosse vero, diventerebbe tale e quale a quello schifo di FI. Ma non credo sia vero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tale Quale Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia