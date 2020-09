A chi spetta riparare il pavimento in affitto? Cosa dice la legge (Di sabato 26 settembre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto di affitto e dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal pavimento? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa in affitto e chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 settembre 2020) Abbiamo già parlato diverse volte del contratto die dei rapporti intercorrenti tra proprietario dell’immobile ed inquilino (leggi qui ad esempio con riferimento al caso dell’acquisto di un’abitazione con già all’interno un inquilino che ci vive). Lo facciamo nuovamente, stante la mole di questioni pratiche che possono emergere ed emergono dall’estrema varietà di situazioni quotidiane: per esempio chi deve pagare le spese di rifacimento e messa in ordine dal? chi si deve occupare del parquet danneggiato o usurato o della moquette? Insomma, è tenuto al pagamento dei lavori, il locatore o l’inquilino? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sui lavori manutenzione casa ine chi paga tra inquilino e proprietario, clicca qui. ...

Lialacor : @EnricoLetta meglio riportarla a 21 anni...perché caricare dei bambini di una responsabilità più grande di loro? g… - streetloveitaly : @anikeatable Spetta però Anche fuori dall'Italia Non è tutto rose e fiori Diciamo che chi merita ha possibilità… - Consulenza_Agr : Il #DecretoRilancio ha escluso alcuni #contribuenti dal #versamento del #saldo #IRAP e della prima #rata dell'… - ACeschia : Scusi ma lei chi si crede di essere per arrogarsi il diritto di decidere della mia vita? La politica è una cosa La… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #INPS La Pensione di cittadinanza 2020, i requisiti per averla e come fare la domanda ma… -

Ultime Notizie dalla rete : chi spetta Bonus Pc e Internet, via libera all’erogazione dei voucher, a chi spetta? Orizzonte Scuola SACILE «La nostra non è una presa di posizione preconcetta ma si basa

«La nostra non è una presa di posizione preconcetta ma si basa su due aspetti fondamentali: i numeri delle casette coinvolte nell'evento e la sicurezza della manifestazione». Lo sottolinea la presiden ...

Bonus tv, sconti per passare al nuovo digitale terrestre: una famiglia su due dovrà adeguarsi

Come funziona il bonus tv e a chi spetta. Può accedere al bonus tv chi acquista, entro la fine del 2022, un televisore o un decoder compatibili con la nuova tecnologia. Per aiutare i cittadini in ques ...

«La nostra non è una presa di posizione preconcetta ma si basa su due aspetti fondamentali: i numeri delle casette coinvolte nell'evento e la sicurezza della manifestazione». Lo sottolinea la presiden ...Come funziona il bonus tv e a chi spetta. Può accedere al bonus tv chi acquista, entro la fine del 2022, un televisore o un decoder compatibili con la nuova tecnologia. Per aiutare i cittadini in ques ...