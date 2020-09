Turchia | Smeriglio | ' solidarietà ad Hdp'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Le autorità turche hanno emanato 82 mandati di arresto contro attivisti e politici del partito Hdp con l'accusa di aver contribuito ai disordini dell'ottobre 2014 al confine con la Siria. In manette sono finiti amministratori locali, intellettuali, parlamentari e le accuse sono state rivolte anche ai due segretari dell'Hdp Selattin Demirtas e Figen Yuksekdag, entrambi già in carcere dal 2016 con accuse di terrorismo. I giorni attenzionati dalle autorità di Ankara, furono giornate di una straordinaria mobilitazione contro la chiusura della frontiera da parte delle autorità turche mentre l'Isis conduceva un infame attacco contro i curdi a Kobane". Lo aferma Massimiliano, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd. "I curdi, come sappiamo, hanno condotto una eroica resistenza, liberando Kobane e ...