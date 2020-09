Serie A, Cassano: “Dybala non è un fenomeno, Ilicic sì. Eriksen? Una follia non farlo giocare” (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Cassano è stato ospite di Sky Sport ed ha affrontato vari temi, tra cui la stagione di Serie A appena cominciata: “A mio avviso la Juventus è la grande favorita, poco dietro c’è l’Inter. L’Atalanta arriverà in Champions, specialmente se potrà contare su un giocatore fantastico come Ilicic. La Lazio invece chiuderà quarta. Il Milan ha un fenomeno che corrisponde al nome di Ibrahimovic e poi basta. Secondo me Pirlo non merita tempo – ha proseguito il barese -, già in campo era capace di far muovere i compagni e non mi sento di considerarlo come una scommessa. Dybala? E’ un buon giocatore ma lo etichettano come un fenomeno nonostante abbia fatto appena 9 gol e 4 assist. Ilicic invece è un ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonioè stato ospite di Sky Sport ed ha affrontato vari temi, tra cui la stagione diA appena cominciata: “A mio avviso la Juventus è la grande favorita, poco dietro c’è l’Inter. L’Atalanta arriverà in Champions, specialmente se potrà contare su un giocatore fantastico come. La Lazio invece chiuderà quarta. Il Milan ha unche corrisponde al nome di Ibrahimovic e poi basta. Secondo me Pirlo non merita tempo – ha proseguito il barese -, già in campo era capace di far muovere i compagni e non mi sento di considerarlo come una scommessa. Dybala? E’ un buon giocatore ma lo etichettano come unnonostante abbia fatto appena 9 gol e 4 assist.invece è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cassano Serie A, Cassano: “Dybala non è un fenomeno, Ilicic sì. Eriksen? Una follia non farlo giocare” Sportface.it Serie D, si riparte! Ma sono 10 le partite rinviate per Covid-19 - I AM CALCIO ITALIA

Sono dieci le gare rinviate a seguito della richiesta inoltrata dalle società coinvolte con comunicazione proveniente dalle ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalle stesse, dei ...

Serie A Beretta maschile:sull’asse Alto Adige – Puglia i big match del sabato

Saranno cinque gare a comporre il programma di domani (sabato) per la 4^ giornata della Serie A Beretta maschile. I rinvii di Alperia Merano – Cassano Magnago e di Salumificio Riva Molteno – Pressano, ...

