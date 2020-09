Selvaggia Lucarelli attacco durissimo a Elisabetta Gregoraci | “Insopportabile | forse l’hanno incappucciata”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 25 settembre 2020)è una delle inquiline della “Casa del grande fratello”. Prima di entrare è stata ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo dove ha raccontato la sua vita, i suoi affetti, i suoi amori e il legame unico che la lega al figlio. Dai suoi racconti è emerso molto il ruolo di moglie che ha avuto accanto a Flavio Briatore che lei ha raccontato come un uomo molto ingombrante con il quale ha, però, condiviso 13 anni di amore.dice di sè che ha dovuto sacrificarsi molto per vivere all’ombra di Briatore e non avrebbe potuto fare altrimenti perché la sua presenza è molto ingombrante. Questa situazione pare l’annoiasse un po’ e per questo e per altri motivi che lei ha definito mancanze del marito, piano piano il ...