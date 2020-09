Sardegna, il comune di Aidomaggiore in lockdown totale (Di venerdì 25 settembre 2020) Emergenza coronavirus in Sardegna. Dopo Orune, nel Nuorese, un altro paese, Aidomaggiore, in provincia di Oristano si è chiuso in lockdown. Lo stop è totale a partire da domani fino al 2 ottobre. Solo per ragioni di estrema necessità i cittadini potranno uscire: in particolare per “spostamenti casa – lavoro, acquisto e quanto altro necessita per le esigenze familiari, recarsi in farmacia o dal proprio medico curante”. Chiuse anche tutte le attività commerciali del territorio, con l’eccezione delle rivendite di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Emergenza coronavirus in. Dopo Orune, nel Nuorese, un altro paese,, in provincia di Oristano si è chiuso in. Lo stop èa partire da domani fino al 2 ottobre. Solo per ragioni di estrema necessità i cittadini potranno uscire: in particolare per “spostamenti casa – lavoro, acquisto e quanto altro necessita per le esigenze familiari, recarsi in farmacia o dal proprio medico curante”. Chiuse anche tutte le attività commerciali del territorio, con l’eccezione delle rivendite di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini.

