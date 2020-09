Resident Evil Village su PS4 e Xbox One? Il gioco è next-gen ma Capcom lo vuole cross-gen (Di venerdì 25 settembre 2020) Capcom ha annunciato che sta esplorando la possibilità di lanciare Resident Evil Village anche su PlayStation 4 e Xbox One.Il produttore di Resident Evil Village Tsuyoshi Kanda ha rivelato la notizia durante la presentaziOne al Tokyo Game Show 2020."Mentre Resident Evil Village viene sviluppato specificamente per console e PC di nuova generaziOne, stiamo cercando di offrire l'esperienza anche su PlayStation 4 e Xbox One", ha affermato.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)ha annunciato che sta esplorando la possibilità di lanciareanche su PlayStation 4 e.Il produttore diTsuyoshi Kanda ha rivelato la notizia durante la presentazial Tokyo Game Show 2020."Mentreviene sviluppato specificamente per console e PC di nuova generazi, stiamo cercando di offrire l'esperienza anche su PlayStation 4 e", ha affermato.Leggi altro...

