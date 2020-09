Pres. Codacons sul caso Suarez: “Chiederemo la retrocessione per la Juventus se fosse coinvolta” (Di sabato 26 settembre 2020) Parole piuttosto forti quelle del Presidente del Codacons, Marco Donzelli che opterà per la linea dura qualora fosse confermata il coinvolgimento della Juventus sul tanto chiacchierato caso Luis Suarez, che continua a far parlare di se anche dopo che il club bianconero ha rivolto le proprie attenzioni su Morata. retrocessione Donzelli lo ha dichiarato alla stampa poco fa: “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la Figc sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020) Parole piuttosto forti quelle delidente del, Marco Donzelli che opterà per la linea dura qualoraconfermata il coinvolgimento dellasul tanto chiacchieratoLuis, che continua a far parlare di se anche dopo che il club bianconero ha rivolto le proprie attenzioni su Morata.Donzelli lo ha dichiarato alla stampa poco fa: “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis, è necessario che la Figc sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in ...

