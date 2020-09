Nuovo attacco in area Charlie Hebdo Torna l’incubo terrorismo a Parigi (Di venerdì 25 settembre 2020) E' in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 settembre 2020) E' in corso aun intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale. Segui su affaritaliani.it

L0VELYTAEHYUNG : un nuovo attacco terroristico a parigi ???? - Affaritaliani : Nuovo attacco in area Charlie Hebdo Torna l’incubo terrorismo a Parigi - Affaritaliani : Parigi, nuovo attacco in area Charlie Hebdo:4 feriti. Antiterrorismo in azione - sofertweets : Nuovo #attacco terroristico contro #CharlieHebdo L'attentatore, tuttora in fuga, avrebbe accoltellato diverse pers… - zazoomblog : Ancora Charlie Hebdo? Nuovo attacco 4 accoltellati: torna il terrore a Parigi dopo le vignette su Maometto -… -

