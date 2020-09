Nuove regole su asilo e migranti Il Governo frena sul Piano Ue Lamorgese avverte | così non va | Dublino va superato Sarà una trattativa in salita come per il Recovery Fund

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il Pattoe migrazioni presentato mercoledì a Bruxellesprevedibile, non scatena certo gli entusiasmi di Roma. L’esecutivo Ue non si spinge a chiedere ai paesi più recalcitranti, sostanzialmente Austria e i paesi del blocco di Visegrád, di farsi carico in maniera obbligatoria dei: auspicando una “solidarietà tra i 27 per la gestione dei flussi migratori” e una serie di “forme flessibili di sostegno su base volontaria” la questione del superamento del regolamento dicerto non si risolve. Soprattutto per quei Paesi,l’Italia e la Grecia che per conformazione geografica si trovano necessariamente ad essere invase da migliaia diche, per effetto del principio del “primo ...