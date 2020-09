Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - OSLO, 25 SET - Il re norvegese Harald V, 83 anni, è ricoverato in ospedale, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni. Harald, sul trono da 29 anni, è ora in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - OSLO, 25 SET - Il re norvegeseV, 83 anni, èin, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni., sul trono da 29 anni, è ora in ...

MaricaGusmitta : #Norvegia #Oslo Re #Harald ricoverato in ospedale - Ultima Ora - ANSA - sardanews : Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale - iconanews : Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale - monarchico : La Principessa Marta Luisa di Norvegia festeggia il suo 49° compleanno 22 settembre 2020 Marta Luisa, figlia magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia Harald Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale - Ultima Ora Agenzia ANSA Norvegia: re Harald ricoverato in ospedale

Il re norvegese Harald V, 83 anni, è ricoverato in ospedale, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni. Harald, sul trono da 29 anni, è ora in congedo per malattia e il p ...

Dal Milan fino all'Artico. Se la famiglia nel calcio diventa una dinastia

A quasi due anni dalla cinquina ai lussemburghesi del Dudelange, la San Siro rossonera torna a vivere una notte europea. Gli avversari del Milan, i norvegesi del Bodoe/Glimt, arrivano dal Circolo Pola ...

Il re norvegese Harald V, 83 anni, è ricoverato in ospedale, Lo ha reso noto il palazzo senza rivelare dettagli sulle sue condizioni. Harald, sul trono da 29 anni, è ora in congedo per malattia e il p ...A quasi due anni dalla cinquina ai lussemburghesi del Dudelange, la San Siro rossonera torna a vivere una notte europea. Gli avversari del Milan, i norvegesi del Bodoe/Glimt, arrivano dal Circolo Pola ...