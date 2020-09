Napoli Genoa Sky o Dazn? Dove vedere il match in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020)Sky o? Ildi Gennaro Gattuso si prepara per l’esordio stagionale al San Paolo. Il club partenopeo ospiterà ildi Rolando Maran che ha ben impressionato nella prima uscita stagionale nella quale i rossoblu si sono imposti per 4 a 1 sul neopromosso Crotone. Gli azzurri vengono dalla vittoria per 2 … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.