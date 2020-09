Migranti | Alan Kurdi nel porto Olbia Via libera del Viminale allo sbarco

(Di venerdì 25 settembre 2020) Con 125a bordo, tra cui 50 minori, soccorsi negli ultimi 5 giorni nel Mediterraneo la nave era diretta in Francia ma ha chiesto di attraccare nell'isola a causa del maltempo

Noiconsalvini : ++ ALAN KURDI DIRETTA VERSO OLBIA, #ZOFFILI: 'IMPEDIREMO LO SBARCO. PRECEDENTE PERICOLOSO PER LA SARDEGNA' ++ CAGL… - LegaSalvini : ALAN KURDI, LO SBARCO IN SARDEGNA A BORDO DELLA NAVE 125 MIGRANTI - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, AUTORIZZATO SBARCO ALAN KURDI ++ - QLexPipiens : OTTIMO... Migranti, autorizzato sbarco Alan Kurdi - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Migranti, “bloccata la missione di salvataggio della Mare Jonio”. La Alan Kurdi approda a Olbia. A Lampedusa svuotato… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alan

25 settembre 2020 La Alan Kurdi, con 125 migranti a bordo, tra cui 50 minori, è entrata nel porto di Olbia e ha attraccato alla banchina Industriale Sud. Sono iniziate le operazioni per sottoporre a ...Sono arrivati a Olbia i 125 migranti presenti a bordo della nave Alan Kurdi, costretti a “riparare” in Sardegna a causa del maltempo. Diretta in Francia, ieri ha stazionato davanti al porto di Arbatax ...