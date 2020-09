magicaGrmente22 : Immagino i pirla che se la tirano . Mascherine griffate ma contraffatte, 11mila pezzi sotto sequestro - qn_lanazione : Mascherine griffate ma contraffatte, 11mila pezzi sotto sequestro #Prato - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Maxi sequestro di mascherine 'griffate': i marchi erano stati falsificati' - NotiziediPrato : Maxi sequestro di mascherine 'griffate': i marchi erano stati falsificati #PRATO - lamor_tenera : Dal principio ho sempre pensato fosse deleteria proporsi in pubblico addirittura cn mascherine griffate. E' un att… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine griffate

LA NAZIONE

I finanzieri del gruppo di Prato hanno trovato, a bordo di un veicolo, numerose mascherine semi-lavorate in tessuto, griffate con l'effige di importanti brand. Alla guida dell'auto un uomo cinese, ra ...Il fenomeno della contraffazione si adegua con rapidità all’evolversi delle mode e alla diffusione dei prodotti, non poteva quindi non prendere in considerazione le mascherine facciali. A riprova di q ...