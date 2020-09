Maltempo, trasporti in tilt: fermi Circum e tram (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFa danni il Maltempo a Napoli, inguaiando anche i trasporti. Numerose infatti le corse cancellate della Circumvesuviana a causa della caduta di rami sui binari tra Napoli e Volla. La tratta ferroviaria risulta bloccata e al momento non si sa quando quando ripartiranno le corse da Napoli verso la provincia. Stesso discorso per la linea 1 del tram che va da Poggioreale a Via Marina. La forte pioggia ha portato via la corrente e i mezzi non possono partire regolarmente. Anche qui corse rimandate a orario da destinarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFa danni ila Napoli, inguaiando anche i. Numerose infatti le corse cancellate dellavesuviana a causa della caduta di rami sui binari tra Napoli e Volla. La tratta ferroviaria risulta bloccata e al momento non si sa quando quando ripartiranno le corse da Napoli verso la provincia. Stesso discorso per la linea 1 delche va da Poggioreale a Via Marina. La forte pioggia ha portato via la corrente e i mezzi non possono partire regolarmente. Anche qui corse rimandate a orario da destinarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV2000it : Maltempo, danni in tutta Italia. Bomba d'acqua a Roma con trasporti in tilt @AleCamarca - infoitinterno : Maltempo, Roma sommersa dal nubifragio: strade allagate e trasporti in tilt – Il video - Notiziedi_it : Maltempo, Roma sommersa dal nubifragio: strade allagate e trasporti in tilt – Il video - CarloRienzi : RT @Codacons: Ancora una volta #Roma al primo #temporale si paralizza, con enormi disagi per i cittadini costretti a pagare il prezzo delle… - Codacons : Ancora una volta #Roma al primo #temporale si paralizza, con enormi disagi per i cittadini costretti a pagare il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo trasporti Maltempo e sciopero trasporti, a Roma rischio caos Radio Colonna Maltempo, allerta arancione in 7 regioni d’Italia

Da Nord a Sud Italia, è allarme maltempo. Una tromba d’aria si è abbattuta questa notte tra Sturla, San Martino e Quarto, a Genova, mentre un’altra tromba d’aria ha colpito Salerno. È di un morto e al ...

Roma, pendolari ammassati nonostante il Covid: "Atac non garantisce la salute dei passeggeri"

Roma, pendolari viaggiano come sardine: "Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico" Un reportage all'alba sulle linee dei pendolari che viaggiano ammassati su bus e vagoni nonostante l ...

Da Nord a Sud Italia, è allarme maltempo. Una tromba d’aria si è abbattuta questa notte tra Sturla, San Martino e Quarto, a Genova, mentre un’altra tromba d’aria ha colpito Salerno. È di un morto e al ...Roma, pendolari viaggiano come sardine: "Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico" Un reportage all'alba sulle linee dei pendolari che viaggiano ammassati su bus e vagoni nonostante l ...