Le chat del cognato e la moglie che inguaiano Fontana, il messaggio a un fornitore 10 giorni prima del contratto sui camici: «È stato lui a dirmi di contattarti»

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre

Si fa sempre più traballante la difesa del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che avrebbe saputo dell'affidamento senza gara per la fornitura di camici per la Dama spa, di suo cognato e sua moglie, solo l'11 maggio per caso dal suo staff e poi a giugno dalle interviste di Report. Come emerge dalle carte della procura di Milano, che sta esaminando i contenuti dei cellulari di 11 persone, tra cui quello di sua moglie Roberta Dini, dal cellulare di suo fratello Andrea è partito un messaggio il 16 aprile alle 15:22, giorno dell'affidamento da parte di Aria spa, diretto a sua sorella che le comunicava l'«ordine arrivato», aggiungendo che: «ho preferito non ...

