Juventus, problemi con la lista UEFA: Pirlo costretto a dei tagli importanti? (Di venerdì 25 settembre 2020) problemi con la lista UEFA per la Juventus e Andrea Pirlo. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, ci sono da risolvere alcuni problemi numerici legati alla lista da consegnare alla UEFA non appena il calciomercato sarà concluso, come ogni anno. I giocatori della rosa a disposizione di Andrea Pirlo sono 25 in totale e quindi perfetti per la lista UEFA, almeno in quanto a numero complessivoi. In Europa, infatti, devono essere presenti nella rosa 4 giocatori formati nel club e, secondo le regole della UEFA, si considerano tali i giocatori che hanno fatto parte della rosa dai 15 ai 21 anni, non basta che il giocatore sia stato di proprietà della società come avviene ...

IL TEMPO - AUSTINI - Sono arrivati nel bel mezzo del calciomercato e con un campionato alle porte, iniziato poi nel peggiore dei modi. Ma ora i Friedkin vogliono recuperare il terreno perso e dare fin ...

Roma in affanno. Dzeko bianconero mancato. L'ombra di Allegri su Fonseca. I problemi societari

Roma-Juventus è una delle classiche più sentite del nostro calcio. La rivalità tra i due club ha radici profonde, almeno dagli anni '80 in poi. Per i tifosi giallorossi Madama resta una nemica sportiv ...

