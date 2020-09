Juventus, Graziani punge: “Morata serve a poco, Pirlo non faccia come Sarri” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ciccio Graziani analizza la nuova Juventus di Andrea Pirlo ai microfoni di Radio Sportiva e non risparmia una stilettata in piena regola al predecessore del Maestro sulla panchina bianconera. In molti, infatti, hanno criticato aspramente Maurizio Sarri per la sua gestione delle rotazioni in attacco tra Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Adesso, il nuovo allenatore ha a disposizione anche Alvaro Morata, un profilo che però non sembra comunque convincere a pieno l’ex attaccante della Roma e del Torino: “Spero che quest’anno non ci sia l’equivoco Dybala-Morata e soprattutto che Pirlo non facciamo come Sarri e abbia più coraggio, facendo giocare contemporaneamente sia Ronaldo che Dybala e Morata“. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ciccioanalizza la nuovadi Andreaai microfoni di Radio Sportiva e non risparmia una stilettata in piena regola al predecessore del Maestro sulla panchina bianconera. In molti, infatti, hanno criticato aspramente Maurizio Sarri per la sua gestione delle rotazioni in attacco tra Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Adesso, il nuovo allenatore ha a disposizione anche Alvaro Morata, un profilo che però non sembra comunque convincere a pieno l’ex attaccante della Roma e del Torino: “Spero che quest’anno non ci sia l’equivoco Dybala-Morata e soprattutto chenonmoSarri e abbia più coraggio, facendo giocare contemporaneamente sia Ronaldo che Dybala e Morata“. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

