(Di venerdì 25 settembre 2020) Lantus e l'quest'anno partonontus, Morata si presenta: “E’ l’occasione della mia vita,mi ha impressionato”. E su CR7…Queste le parole del noto opinionista Mariovenuto in vista della seconda giornata di Serie A su quelli che sono i temi più importanti del campionato italiano. In particolare l'attenzione è stata rivolta su quella che, per il giornalistavistato ai microfoni di Calciomercato.com, sarà una vera e propria lotta a due trantus eper la vittoria del prossimo scudetto. Con i bianconeri che hanno dato il via ad un nuovo ciclo con il neo ...

Mediagol : #Inter, #Sconcerti: “I nerazzurri alla pari con la Juve, ecco cosa manca. Conte e Pirlo? Ho la mia idea” - Mediagol : #Inter, Sconcerti: 'I nerazzurri alla pari con la Juve, ecco cosa manca. Conte e Pirlo? Ho la mia idea'… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #Conte esaspera, #Pirlo non dice. Ora #Inter e #Juve sono alla pari - fcin1908it : Sconcerti: 'Inter e Juve sono alla pari. La superiorità attribuita ai nerazzurri scompare...' -… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti: 'Scudetto? Cambio il mio pensiero: Juve alla pari dell'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sconcerti

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato attraverso il suo editoriale per calciomercato.com. “Lasciamo perdere per un attimo Pirlo e la voglia di trovarlo per forza un inventore di gioco. Ri ...In un editoriale scritto per "Calciomercato.com", Maurizio Sconcerti cambia parere sulla lotta scudetto. La Juve, adesso, sarebbe alla pari dell'Inter, data prima per favorita assoluta per il titolo: ...