Immobile: “Lewandowski un modello. Orgoglioso di essere stato allenato da Klopp ma con lui giocava solo…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Scarpa d'Oro 2019-20. Ciro Immobile si gode lo scettro del bomber d'Europa. L’attaccante e gioiello della Lazio è recude da un'annata incredibile ed intervistato dalla Bild ha parlato a lungo del suo stile di gioco e dei suoi modelli senza dimenticare il passato in Germania e l'esperienza, non esaltante, sotto la guida di Jurgen Klopp al Borussia Dortmund.Immobile: "Klopp dava fiducia a giocatori di cui si fidava"caption id="attachment 1026769" align="alignnone" width="638" Immobile Klopp (getty images)/caption"La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente Orgoglioso. Lewandowski è sempre stato un modello per me. Se potessi votare per il Pallone d’Oro, darei a lui la mia ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Scarpa d'Oro 2019-20. Cirosi gode lo scettro del bomber d'Europa. L’attaccante e gioiello della Lazio è recude da un'annata incredibile ed intervidalla Bild ha parlato a lungo del suo stile di gioco e dei suoi modelli senza dimenticare il passato in Germania e l'esperienza, non esaltante, sotto la guida di Jurgenal Borussia Dortmund.: "dava fiducia a giocatori di cui si fidava"caption id="attachment 1026769" align="alignnone" width="638"(getty images)/caption"La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente. Lewandowski è sempreunper me. Se potessi votare per il Pallone d’Oro, darei a lui la mia ...

zazoomblog : Immobile: “Lewandowski un modello. Orgoglioso di essere stato allenato da Klopp ma con lui giocava solo…” -… - ItaSportPress : Immobile: 'Lewandowski un modello. Orgoglioso di essere stato allenato da Klopp ma con lui giocava solo...' -… - infoitsport : Immobile: «Lewandowski? Gli darei il Pallone d’Oro. Il mio Dortmund era in difficoltà» - laziopress : - infoitsport : Immobile: «Lewandowski è un esempio per me, è da Pallone d’Oro» -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile “Lewandowski