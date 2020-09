Il Cacciatore diventa una Cacciatrice | Linda Caridi al posto di Francesco Montanari

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 25 settembre 2020)La notizia è di quelle che non ti aspetti: nella terza stagione de Il, le cui riprese sono iniziate proprio questa settimana in Sardegna, ci sarà un graduale passaggio di testimone. E il protagonista Saverio Barone, interpretato da, lascerà spazio ad un magistrato donna, Paola Romano, che avrà il volto dell’attrice milanese. Classe 1988, di origini siciliane e calabresi, laè già apparsa sul piccolo schermo in Felicia Impastato e Storia di Nilde, ma è soprattutto al cinema che ha concentrato le energie, prendendo parte dal 2015 ad oggi a diverse pellicole, tra le quali Nome di Donna di Marco Tullio Giordana e Lacci di Daniele Luchetti, ...