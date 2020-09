Grande Fratello Vip, “Alberto Tarallo diffida Mediaset”. Dagospia: “A Mediaset calerà il silenzio sulla ‘setta di Lucifero’?” (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Ares Gate è appena deflagrato ma già rischia un primo stop. “Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele“, ha infatti annunciato Dagospia poche ore fa. Quattro giorni dopo le confessioni clamorose fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in piena notte al Grande Fratello Vip, arriva un prevedibile colpo di scena: alla vigilia della nuova puntata del reality di Canale 5, il produttore Alberto Tarallo, che per anni ha firmato con Teodosio Losito – morto suicida nel gennaio del 2019 – decine di fiction di successo di Canale 5, avrebbe deciso di tutelarsi legalmente dopo che le dichiarazioni fatte dai due attori l’hanno tirato in ballo (il suo nome non è mai stato fatto in maniera esplicita ma gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Ares Gate è appena deflagrato ma già rischia un primo stop. “Albertohatoe promette querele“, ha infatti annunciatopoche ore fa. Quattro giorni dopo le confessioni clamorose fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in piena notte alVip, arriva un prevedibile colpo di scena: alla vigilia della nuova puntata del reality di Canale 5, il produttore Alberto, che per anni ha firmato con Teodosio Losito – morto suicida nel gennaio del 2019 – decine di fiction di successo di Canale 5, avrebbe deciso di tutelarsi legalmente dopo che le dichiarazioni fatte dai due attori l’hanno tirato in ballo (il suo nome non è mai stato fatto in maniera esplicita ma gli ...

