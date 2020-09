Genoa, vicino il doppio colpo: Balotelli e Ranocchia a un passo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Genoa è vicinissimo al doppio colpo salvezza con Balotelli e Ranocchia. L’ufficialità entro la prossima settimana Dopo la convincente vittoria all’esordio in campionato contro il Crotone, il Genoa si prepara alla difficile trasferta di Napoli di domenica, guardando con attenzione al mercato. I rossoblu vogliono regalarsi altri due colpi dal mercato per raggiungere la salvezza il più presto possibile. Sono vicinissimi Ranocchia per la difesa e Balotelli per l’attacco. L’accordo per entrambi i giocatori è vicino, e l’ufficialità dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Balotelli si è convinto della proposta dei liguri, e dai ieri le parti ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilè vicinissimo alsalvezza con. L’ufficialità entro la prossima settimana Dopo la convincente vittoria all’esordio in campionato contro il Crotone, ilsi prepara alla difficile trasferta di Napoli di domenica, guardando con attenzione al mercato. I rossoblu vogliono regalarsi altri due colpi dal mercato per raggiungere la salvezza il più presto possibile. Sono vicinissimiper la difesa eper l’attacco. L’accordo per entrambi i giocatori è, e l’ufficialità dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.si è convinto della proposta dei liguri, e dai ieri le parti ...

carlolaudisa : il #Genoa e #Balotelli. Via ad un nuovo film. SuoerMario vicino all’intesa per una stagione e i bonus per il rinnovo - TuttoMercatoWeb : TMW - Genoa, incontro a Milano tra Preziosi e gli agenti di Ranocchia: il difensore più vicino - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - sportli26181512 : Genoa, Balotelli non esclude Sanabria: si tratta ancora con il Betis: L'arrivo sempre più vicino di Mario Balotelli… - __santino992 : RT @carlolaudisa: il #Genoa e #Balotelli. Via ad un nuovo film. SuoerMario vicino all’intesa per una stagione e i bonus per il rinnovo -