Dayane Mello spara a zero su Giulia De Lellis, Giulia Salemi e l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi (Di venerdì 25 settembre 2020) Dayane Mello ieri al Grande Fratello Vip ha avuto una parola buona per tutti, soprattutto su Giulia De Lellis e Giulia Salemi. Indicando la foto della prima (tutte le foto delle vecchie edizioni del GF Vip si trovano sulla parete della sala da pranzo, ndr), Dayane Mello ha detto “Un’altra che mi sta sul c***o è lei!”; mentre davanti uno scatto della Salemi, Dayane ha commentato: “Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un come stai. Ma finché non ha raggiunto la fama non era ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 settembre 2020)ieri al Grande Fratello Vip ha avuto una parola buona per tutti, soprattutto suDe. Indicando la foto della prima (tutte le foto delle vecchie edizioni del GF Vip si trovano sulla parete della sala da pranzo, ndr),ha detto “Un’altra che mi sta sul c***o è lei!”; mentre davanti uno scatto dellaha commentato: “Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un come stai. Ma finché non ha raggiunto la fama non era ...

alyssa_notaro : RT @B1693: “Si è dato un pugno in faccia fingendo un attacco omofobo” “Bello psicopatico il mio ex” “Eh te li scegli tu” Cappotto assurdo… - ItaliaConAngeT : RT @B1693: “Si è dato un pugno in faccia fingendo un attacco omofobo” “Bello psicopatico il mio ex” “Eh te li scegli tu” Cappotto assurdo… - Seevyful : RT @B1693: “Si è dato un pugno in faccia fingendo un attacco omofobo” “Bello psicopatico il mio ex” “Eh te li scegli tu” Cappotto assurdo… - Ro_finocchiaro : RT @B1693: “Si è dato un pugno in faccia fingendo un attacco omofobo” “Bello psicopatico il mio ex” “Eh te li scegli tu” Cappotto assurdo… - respirarultimo : RT @B1693: “Si è dato un pugno in faccia fingendo un attacco omofobo” “Bello psicopatico il mio ex” “Eh te li scegli tu” Cappotto assurdo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello GF Vip, Balotelli attacca Dayane Mello: "Bugiarda". Ecco cosa è successo Corriere dello Sport Iconize ha finto l’attacco omofobo? La rivelazione di Dayane Mello (VIDEO)

A maggio 2020 Iconize (nome d’arte di Marco Ferrero), con un lungo video sui social, ha raccontato di aver subito un terribile attacco omofobo a Milano. Oggi al GF Vip, dov’è presente tra i concorrent ...

GF Vip 5, Iconize accusato di aver simulato l’aggressione omofoba. Lui: “Li denuncio” – VIDEO

Torniamo a parlare di Grande Fratello Vip 5. A destare l’attenzione del pubblico, questa volta, un racconto che ha dell’incredibile, ma che non vede direttamente coinvolto un concorrente del reality.

A maggio 2020 Iconize (nome d’arte di Marco Ferrero), con un lungo video sui social, ha raccontato di aver subito un terribile attacco omofobo a Milano. Oggi al GF Vip, dov’è presente tra i concorrent ...Torniamo a parlare di Grande Fratello Vip 5. A destare l’attenzione del pubblico, questa volta, un racconto che ha dell’incredibile, ma che non vede direttamente coinvolto un concorrente del reality.