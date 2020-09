Comune Napoli, pioggia di 500 mln: serviranno a pagare debiti con 700 creditori (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Se il temporale si abbatte sulla città, una pioggia di milioni arriva invece su Palazzo San Giacomo. Niente investimenti per la città: serviranno a pagare ancora debiti. Circa 500 milioni destinati ai creditori fino al 2019. Approvato il Decreto Rilancio voluto dai sindaci, tra cui in prima linea il sindaco di Napoli, Luigi de Magitris con le casse comunali in rosso . Nella giornata di ieri è stata accreditata da Cassa Depositi e Prestiti anche sul conto di Palazzo San Giacomo l’importante cifra di € 486.877.777,64. “Soldi che, per Comuni falcidiati dai tagli dei trasferimento da parte dello Stato, riparano a difficoltà non prodotte dagli Enti stessi” ha spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Se il temporale si abbatte sulla città, unadi milioni arriva invece su Palazzo San Giacomo. Niente investimenti per la città:ancora. Circa 500 milioni destinati aifino al 2019. Approvato il Decreto Rilancio voluto dai sindaci, tra cui in prima linea il sindaco di, Luigi de Magitris con le casse comunali in rosso . Nella giornata di ieri è stata accreditata da Cassa Depositi e Prestiti anche sul conto di Palazzo San Giacomo l’importante cifra di € 486.877.777,64. “Soldi che, per Comuni falcidiati dai tagli dei trasferimento da parte dello Stato, riparano a difficoltà non prodotte dagli Enti stessi” ha spiegato ...

NapoliToday : #Economia Prestito da 486 milioni al Comune di Napoli: servirà a pagare i creditori - Notiziedi_it : Debiti Comune Napoli, ok pagamenti per 486 milioni - iavaronegrazia : RT @ComuneNapoli: Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole, parchi, cimiteri, impianti sportivi cittadini per il giorno 26 sette… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Campania, allerta meteo fino a domenica 27 settembre. Sabato il Comune chiude scuole, parchi e cimiteri [aggiornamento dell… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Librerie, il Comune di Napoli sblocca il pagamento di 1,5 milioni di arretrati -