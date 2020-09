Come riconoscere un vittimista cronico, e starne alla larga! (Di venerdì 25 settembre 2020) Esiste una vera e propria cultura di cui fanno uso e abuso certe persone, ed è da quella che dovremmo stare alla larga. Si tratta del vittimismo, cronico o patologico, quell’atteggiamento distruttivo che impedisce qualsiasi evoluzione nei rapporti e nelle relazioni, di qualunque entità esse siano. Amicizie che ci consumano, relazioni tossiche che ci logorano da dentro caratterizzate da una vittima e da un carnefice che, nella maggior parte dei casi, neanche esiste. La verità è che il vittimismo è pesante e dannoso e imparare a riconoscerlo nelle persone ci aiuta a starne alla larga. Al di là dell’affetto, e da quel sentimento provato mosso dalla volontà di aiutare a ogni costo chi vediamo in difficoltà, dobbiamo ricordarci che è ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 settembre 2020) Esiste una vera e propria cultura di cui fanno uso e abuso certe persone, ed è da quella che dovremmo starelarga. Si tratta del vittimismo,o patologico, quell’atteggiamento distruttivo che impedisce qualsiasi evoluzione nei rapporti e nelle relazioni, di qualunque entità esse siano. Amicizie che ci consumano, relazioni tossiche che ci logorano da dentro caratterizzate da una vittima e da un carnefice che, nella maggior parte dei casi, neanche esiste. La verità è che il vittimismo è pesante e dannoso e imparare a riconoscerlo nelle persone ci aiuta alarga. Al di là dell’affetto, e da quel sentimento provato mosso dvolontà di aiutare a ogni costo chi vediamo in difficoltà, dobbiamo ricordarci che è ...

capuanogio : “Come ti chiami?”. Riconoscere un supermercato e un cocomero, immaginare una città e parlare della famiglia e del s… - DantiNicola : Lo abbiamo detto tanto, chiaro e forte in questi giorni: chiunque abbia a cuore i valori di democrazia e di libertà… - iLoveFiom : RT @fiomnet: ???? @RedavidF ad @agorarai Con il rinnovo del #CcnlMetalmeccanici dobbiamo riconoscere l’aumento dei salari e i diritti a tut… - piusicurezzasrl : ? Conosci già il nostro canale #youtube? ?? Iscriviti oggi stesso per ricevere consigli su come migliorare la… - BeJustMe : @Rospo_85 @Linus2k La cosa sconvolgente è che io mi rendo conto di riconoscere quanta merda stiano tirando fuori ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Guasto all’automobile? Come riconoscere quelli più frequenti grazie ai consigli di Autoricambi Calabrò Stretto web Bonus acqua luce e gas 2020: come richiederlo e ottenerlo

Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela. Ci sono 2,6 milioni di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale che potrebbero accedere agli sconti previsti su bollette energeti ...

La dissoluzione del M5S

La disfatta cinquestelle è sotto gli occhi di tutti. Lo certificano i numeri. L’esiguità dei consensi ricevuti nelle elezioni regionali in Toscana e Puglia, Veneto e Liguria, Marche e Campania. Lo dim ...

Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela. Ci sono 2,6 milioni di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale che potrebbero accedere agli sconti previsti su bollette energeti ...La disfatta cinquestelle è sotto gli occhi di tutti. Lo certificano i numeri. L’esiguità dei consensi ricevuti nelle elezioni regionali in Toscana e Puglia, Veneto e Liguria, Marche e Campania. Lo dim ...