Caso camici in Lombardia, i pm: “Diffuso coinvolgimento di Fontana. Moglie e cognato erano consapevoli” (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella richiesta di consegna dei cellulare alle persone coinvolte nell’inchiesta sui camici in Lombardia, i pm di Milano parlano di “diffuso coinvolgimento di Attilio Fontana in ordine alle vicende relative ai camici e alle mascherine, accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti”. Tra questi, quello del 16 aprile 2020 delle 15 e 22 in cui il cognato Andrea Dini “informa la sorella Roberta circa l’ordine dei camici da parte di Regione Lombardia: ‘Ordine camici arrivato. Ho preferito non scriverlo ad Atti’. E lei gli risponde: “Giusto, bene così”. Al centro ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella richiesta di consegna dei cellulare alle persone coinvolte nell’inchiesta suiin, i pm di Milano parlano di “diffusodi Attilioin ordine alle vicende relative aie alle mascherine, accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suomediante messaggi scritti”. Tra questi, quello del 16 aprile 2020 delle 15 e 22 in cui ilAndrea Dini “informa la sorella Roberta circa l’ordine deida parte di Regione: ‘Ordinearrivato. Ho preferito non scriverlo ad Atti’. E lei gli risponde: “Giusto, bene così”. Al centro ...

