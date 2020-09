Borsa Tokyo, apertura in rialzo, +0,56%, (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - Tokyo, 25 SET - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo il tentativo di recupero degli indici azionari Usa, mentre prosegue la cautela degli investitori ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, -, 25 SET - Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in, seguendo il tentativo di recupero degli indici azionari Usa, mentre prosegue la cautela degli investitori ...

