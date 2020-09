Ares Gate: perchè il Grande Fratello Vip 5 e Barbara D'Urso potrebbero non parlarne più (Di venerdì 25 settembre 2020) Il caso Ares Gate potrebbe sgonfiarsi sia al Grande Fratello Vip 5 che all'interno dei programmi di Barbara D'Urso e il motivo sarebbe una diffida arrivata a Mediaset. Sull'Ares Gate potrebbe calare il silenzio tanto al Grande Fratello Vip 5 quanto nei programmi di Barbara D'Urso. Il motivo? Alberto Tarallo, il produttore che pare essere stato chiamato in ballo dalle pesanti accuse di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, avrebbe diffidato Mediaset. A diffondere il rumor è il sempre informato Dagospia: Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e promesso le vie legali. Nonostante nelle prime ore si sia sempre parlato di "setta" e di un oscuro macchinatore soprannominato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) Il casopotrebbe sgonfiarsi sia alVip 5 che all'interno dei programmi diD'e il motivo sarebbe una diffida arrivata a Mediaset. Sull'potrebbe calare il silenzio tanto alVip 5 quanto nei programmi diD'. Il motivo? Alberto Tarallo, il produttore che pare essere stato chiamato in ballo dalle pesanti accuse di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, avrebbe diffidato Mediaset. A diffondere il rumor è il sempre informato Dagospia: Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e promesso le vie legali. Nonostante nelle prime ore si sia sempre parlato di "setta" e di un oscuro macchinatore soprannominato ...

magicawaitsforu : @Alexdenvers_ Non penso nemmeno io che Garko si metta a fare il coming out al gf però quel commento di Gabriele sot… - maniconio : Io e mia sorella oramai ci diamo fissa una sessione telefonica giornaliera alla stessa ora per aggiornamenti e inda… - misslefroy : alfonso signorini quando gabriel garko questa sera lancerà la bomba sull’ares gate #gfvip - matruz72 : @AssiaVonNeumann Sono troppo ignorante, ho dovuto cercare su Google questa storia di Ares gate - ftvmon : ho letto dell'ares gate che paura cazzo ora unisco i puntini -