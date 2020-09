Ares Gate, Dagospia annuncia: Tarallo diffida Mediaset, calerà il silenzio? (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembrava poter essere un tema da trattare in ogni dove, da Mattino 5 a Pomeriggio 5 passando per Live-Non è la d’Urso e Grande Fratello VIP ma a quanto pare, l’Ares Gate potrebbe non portare a nulla. Se ne parlerà in tv ancora? Difficile, almeno secondo quanto si apprende da quello che viene scritto oggi su Dagospia. Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset dal parlare della questione. Certo è che se un attore che ha fatto parte del gruppo di persone coinvolte in questa vicenda, volesse parlare senza fare nomi, ma raccontando solo la sua personale esperienza, sarebbe libero di farlo. Un po’ come è successo anche con Francesco Testi che dai suoi social ha provato a spiegare quello che è accaduto, almeno a lui e alla sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembrava poter essere un tema da trattare in ogni dove, da Mattino 5 a Pomeriggio 5 passando per Live-Non è la d’Urso e Grande Fratello VIP ma a quanto pare, l’potrebbe non portare a nulla. Se ne parlerà in tv ancora? Difficile, almeno secondo quanto si apprende da quello che viene scritto oggi su. Albertoavrebbetodal parlare della questione. Certo è che se un attore che ha fatto parte del gruppo di persone coinvolte in questa vicenda, volesse parlare senza fare nomi, ma raccontando solo la sua personale esperienza, sarebbe libero di farlo. Un po’ come è successo anche con Francesco Testi che dai suoi social ha provato a spiegare quello che è accaduto, almeno a lui e alla sua ...

