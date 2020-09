Viminale autorizza sbarco Alan Kurdi, 80% migranti in altri Paesi Ue (Di giovedì 24 settembre 2020) In merito alla vicenda dell’Alan Kurdi, il Viminale fa sapere che: “ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione. Contestualmente all’autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L′80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei”.Subito Matteo Salvini si scaglia contro la decisione del Ministero dell’Interno: “Roba da matti! La nave Ong tedesca era diretta a Marsiglia. La ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) In merito alla vicenda dell’, ilfa sapere che: “ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione. Contestualmente all’zione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L′80% deisoccorsi verrà trasferito ineuropei”.Subito Matteo Salvini si scaglia contro la decisione del Ministero dell’Interno: “Roba da matti! La nave Ong tedesca era diretta a Marsiglia. La ...

