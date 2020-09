Vaticano, Becciu si dimette dal cardinalato e dalla Congregazione delle Cause dei Santi (Di giovedì 24 settembre 2020) Il cardinale Angelo Becciu , Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, si è dimesso dalla carica e dal cardinalato. Lo riferisce un bollettino della sala stampa vaticana, in cui si spiega ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Il cardinale Angelo, Prefetto delladei, si è dimessocarica e dal. Lo riferisce un bollettino della sala stampa vaticana, in cui si spiega ...

