Uomini e Donne oggi, Jessica e Davide: i sospetti del pubblico (Di giovedì 24 settembre 2020) oggi la puntata di Uomini e Donne prosegue da dove si è conclusa ieri. Il pubblico di Canale 5 ha assistito alla nascita di un nuovo triangolo amoroso all'interno del programma, quello composto dal tronista Gianluca, dalla corteggiatrice Lucrezia e dal cavaliere Armando. Non sono mancati i battibecchi quando i tre hanno parlato della loro … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

